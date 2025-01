In vacanza in patria assieme alla moglie Sofia Balbi, l'attaccante dell'Inter Miami è stato coinvolto dalle forze di polizia locali in un'operazione di salvataggio di un tifoso suo omonimo. Il signore, 49 anni, era salito su un albero con una corda a sei metri di altezza con l'intenzione di volersi suicidare. Dopo una "trattativa" durata circa 18 ore, l'intervento di Suarez è stato decisivo per evitare la tragedia

Un signore di 49 anni, Luis, è salito su un albero alto sei metri con una corda in mano, nella città di Ciudad de la Costa, in Uruguay, minacciando di impiccarsi se la moglie non si fosse presentata sul posto. Secondo il racconto di alcuni media locali, la moglie non si è mai fatta viva, ma in compenso è arrivato in suo soccorso Luis Suarez, suo omonimo e soprattutto suo idolo. L'attaccante ex Barcellona, che si trovava in vacanza con la moglie Sofia Balbi, è stato contattato proprio per aiutare l'uomo a desistere dalle sue intenzioni assieme a una squadra di psicologi e poliziotti specializzati. Ci sono volute 18 ore, ma a quanto pare proprio l'intervento del giocatore è stato risolutivo.