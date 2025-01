DECATHLON e Antoine Griezmann, nuova partnership

DECATHLON rafforza il suo ruolo chiave nel mondo del calcio diventando fornitore ufficiale delle scarpe di Griezmann, progettate dalla sua marca specialista KIPSTA. L’attaccante francese, inoltre, parteciperà attivamente alla creazione dei futuri modelli da calcio DECATHLON. "Questa nuova avventura è una vera fonte d’ispirazione per me perché mi offre l’opportunità di contribuire direttamente alla creazione dei prodotti che userò in campo"

Già fornitore ufficiale dei palloni da partita per l’Europa League, l’Europa Conference League, la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 2 BKT in Francia, e per la Jupiler Pro League in Belgio, DECATHLON consolida ulteriormente la sua posizione di player di rilievo nel calcio diventando fornitore ufficiale di Antoine Griezmann.

Griezmann parteciperà alla creazione di nuovi modelli di scarpe da calcio Dalla fine del 2024, il vincitore della Scarpa d’oro 2016 e capocannoniere assoluto per l’Atlético Madrid gioca con una versione completamente nera della CLR, la scarpa performance di KIPSTA. Con questo modello, ha già segnato 9 goal, 3 dei quali in Champions League. L’attaccante francese continuerà a indossare le scarpe della marca e parteciperà attivamente alla creazione dei futuri modelli da calcio DECATHLON.

Griezmann: "Avventura fonte di ispirazione" “Sono entusiasta di unirmi a DECATHLON come ambasciatore di una marca che incarna dei valori che per me sono essenziali. Rendendo il calcio accessibile a tutti attraverso prodotti inclusivi, innovativi e altamente performanti, DECATHLON permette alle persone di vivere la magia di questo sport universale, che pratico con gioia da oltre 20 anni. Questa nuova avventura è una vera fonte d’ispirazione per me, perché mi offre l’opportunità unica di contribuire direttamente alla creazione dei prodotti che userò in campo, tra cui delle scarpe che spingono ancora più in là i limiti delle performance”, ha affermato Antoine Griezmann.

Le partnership di DECATHLON DECATHLON porta avanti la sua ambizione strategica di avviare partnership con entità di primo piano, come i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 o la squadra di ciclismo professionale DECATHLON-AG2R LA MONDIALE. La partnership con Antoine Griezmann rappresenta un passo importante per consolidare la posizione di DECATHLON quale player principale nel mondo altamente competitivo del calcio professionistico e al tempo stesso rafforza l’impegno dell’azienda verso l’eccellenza dello sport, l’innovazione e la promozione di valori positivi. Questa nuova collaborazione con Antoine Griezmann – universalmente riconosciuto come uno dei giocatori più precisi e tecnici della sua generazione – ancora una volta dimostra la dedizione del marchio di fornire ai clienti articoli sportivi di alto livello. Attraverso il suo autentico impegno a progettare prodotti insieme all’attaccante dell’Atlético Madrid, Kipsta continua a spingere oltre i limiti delle performance.

DECATHLON, Céline Del Genes: "Puntiamo a celebrare il vero spirito dello sport" “Questa partnership riflette la nostra ambizione di collaborare con persone e squadre che incarnano valori fondanti per DECATHLON. Antoine, uno dei migliori calciatori al mondo, porta un’energia che risuona nel profondo di ciò che siamo come brand. Per lui, lo sport è sempre stato uno sbocco verso il Gioco e la sua presenza dinamica sul campo mostra l’energia, la connessione e il divertimento che trasmette al gioco. Il suo approccio autentico e umile, dentro e fuori il campo di calcio, riflette una personalità che ispira non solo i campioni del mondo ma anche chi ama questo sport. I nostri valori condivisi e la sua capacità unica di connettersi con le persone fanno di questa partnership una combinazione perfetta. E insieme puntiamo a celebrare il vero spirito dello sport", il commento di Céline Del Genes, Global Chief Customer Officer di DECATHLON.