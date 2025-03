La sfida tra la Dinamo Zagabria (allenata da Cannavaro) e l'Hajduk Spalato (allenato da Gattuso) termina sul punteggio di 2-2. La squadra di Cannavaro, avanti per ben due volte, chiude la partita in nove uomini per le espulsioni di Ristovski e Galesic. Inoltre, il match è stato sospeso per l'uso dei fumogeni da parte dei tifosi della Dinamo che aveva ridotto notevolmente la visibilità in campo

Compagni in Nazionale, rivali in panchina. La strade di Fabio Cannavaro, attuale allenatore della Dinamo Zagabria, e di Gennaro Gattuso, allenatore dello Hajduk Spalato, si sono incrociate di nuovo. La sfida tra le due squadre del campionato croato si è giocata quest'oggi, domenica 2 marzo, ed è finita con un pareggio per 2-2, dopo un lungo recupero nel secondo tempo legato a una precedente sospensione del match causata dalla 'nebbia' provocata dai fumogeni usati dai tifosi della Dinamo. La squadra di Cannavaro, che era andata due volte in vantaggio, ha concluso la partita in nove uomni per le espulsioni di Ristovski e Galesic. Con questo pareggio, l'Hajduk rimane al secondo posto della classifica del campionato croato con 45 punti e a -1 dal Rijeka. Terza a quota 39, invece, la Dinamo.