"Baggio è stato un respiro d'aria pura"

In occasione dello speciale di Sky Sport per i 50 anni di Baggio nel 2017, anche Bruno Pizzul aveva raccontato cosa avesse rappresentato per lui il Divin Codino, giocatore di cui ha raccontato le vittorie e le sconfitte, i grandi gol e le giornate da dimenticare: "Dava l'impressione di divertirsi giocando e voleva divertire chi lo andava a vedere. Tutti lo rimpiangono, è stato un giocatore universale per l'apprezzamento che ha avuto. Ci manca, elementi come lui purtroppo non possono essere clonati, ci ha regalato tantissimo. La sua caratteristica principale è stata la dolcezza, da giocatore è stato un respiro d'aria pura. Ha lasciato tanto in chi lo ha visto giocare e ancora di più in chi lo ha conosciuto di persona".