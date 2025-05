Prima giornata da CT della Seleção per Carlo Ancelotti, che si è presentato a Rio de Janeiro: "È un onore guidare la miglior Nazionale del mondo. L'Italia? Non mi ha mai cercato". In agenda le partite di qualificazioni ai Mondiali contro Ecuador e Paraguay: tra i suoi primi convocati ci sono gli 'italiani' Ederson e Carlos Augusto come Vinicius allenato al Real. Ancora out Neymar ("Gli ho parlato, contiamo su di lui"), torna invece un altro suo fedelissimo come Casemiro

