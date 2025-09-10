Haaland l'ha rifatto: per la terza volta in carriera l'attaccante norvegese ha segnato 5 gol in una partita, questa volta con la nazionale, dopo esserci riuscito con il Manchester City. Adesso in questa "classifica" ha superato sia Messi che Ronaldo. Ma chi è il giocatore che ha segnato 5 o più reti in una partita in più occasioni? Ecco la classifica dal 2000 a oggi, stilata dall'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio