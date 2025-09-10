I giocatori che hanno segnato più volte 5 o più gol in una partita: Haaland a quota 3
Haaland l'ha rifatto: per la terza volta in carriera l'attaccante norvegese ha segnato 5 gol in una partita, questa volta con la nazionale, dopo esserci riuscito con il Manchester City. Adesso in questa "classifica" ha superato sia Messi che Ronaldo. Ma chi è il giocatore che ha segnato 5 o più reti in una partita in più occasioni? Ecco la classifica dal 2000 a oggi, stilata dall'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio
- Cinque gol in una partita sola: Haaland ci è riuscito già per tre volte, e almeno in questo può dire di aver superato Messi e Cristiano Ronaldo. La terza volta è arrivata con la sua Norvegia (successo festeggiato con post su Instagram in cui mostra il pallone firmato dai i compagni) mentre le due precedenti cinquine erano arrivate con il Man City
- 14 marzo 2023, Manchester City-Lipsia 7-0 (ottavi Champions League)
- 27 febbraio 2024, Luton Town-Manchester City 2-6 /FA Cup)
- 9 settembre 2025, Norvegia-Moldavia 11-1 (qualificazioni Mondiali)
- partite in cui ha segnato 5 o più gol: 2
- entrambe in campionati nazionali
- partite in cui ha segnato 5 o più gol: 2
- entrambe in campionati nazionali
- partite in cui ha segnato 5 o più gol: 2
- una in campionati nazionali e una in nazionale
- partite in cui ha segnato 5 o più gol: 2
- entrambe in campionati nazionali
- partite in cui ha segnato 5 o più gol: 2
- una in Champions League e una in nazionale
- partite in cui ha segnato 5 o più gol: 3
- una in coppa nazionale e due in campionati nazionali
- partite in cui ha segnato 5 o più gol: 3
- una in FA Cup, una in Champions League, una con la nazionale
- partite in cui ha segnato 5 o più gol: 4*
- una in coppa nazionale e tre in campionati nazionali
- partite in cui ha segnato 5 o più gol: 5
- una in coppa nazionale, quattro in campionati nazionali
- partite in cui ha segnato 5 o più gol: 8
- una in competizione internazionale col club, sei in campionati nazionali e una in Nazionale