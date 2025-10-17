7/12

5) ERLING HAALAND

Guadagno complessivo: 80 milioni di dollari (68 mln €)

Ingaggio: 60 mln $

Redditi extra-campo: 20 mln $



Classifica Forbes 2024: 6°

Attaccante / 25 anni / Manchester City, Norvegia

A gennaio ha firmato un, ma lontano dal campo Haaland ha une collabora con(come il distributore di frutta e verdura Bama Gruppen e Godfisk, che promuove il consumo di pesce). Inoltre ha acquisito una partecipazione in Db, marchio scandinavo di valigeria