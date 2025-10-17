Esplora tutte le offerte Sky
I calciatori più pagati del mondo nel 2025: la top 10 della classifica Forbes

FORBES fotogallery
12 foto

Cristiano Ronaldo è ancora il calciatore più pagato al mondo. Lo conferma la classifica annuale di Forbes, che stima gli incassi di CR7 intorno ai 280 milioni di euro. 'Doppiato' Messi che insegue al 2° posto. Ecco la top 10 dei calciatori che hanno guadagnato di più nel 2025 tra stipendi ed entrate extra-campo

