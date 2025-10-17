I calciatori più pagati del mondo nel 2025: la top 10 della classifica Forbes
Cristiano Ronaldo è ancora il calciatore più pagato al mondo. Lo conferma la classifica annuale di Forbes, che stima gli incassi di CR7 intorno ai 280 milioni di euro. 'Doppiato' Messi che insegue al 2° posto. Ecco la top 10 dei calciatori che hanno guadagnato di più nel 2025 tra stipendi ed entrate extra-campo
- Ingaggi ricevuti dai loro club per la stagione 2025/26 (stipendio base, bonus e, in alcuni casi, accordi sui diritti d’immagine)
- Guadagni "extra-campo" derivanti da sponsorizzazioni, apparizioni in pubblico e gadget creati con il loro “marchio” oltre a quelli delle attività gestite dai giocatori stessi.
Nel caso di Ronaldo e Messi, dove gli sponsor dei club o delle Leghe contribuiscono sovvenzionando i loro contratti, quel valore è inserito nei guadagni “sul campo”
- Guadagno complessivo: 43 milioni di dollari (36 mln €)
- Ingaggio: 33 mln $
- Redditi extra-campo: 10 mln $
- Classifica Forbes 2024: assente
- Attaccante / 18 anni / Barcellona, Spagna
- Guadagno complessivo: 44 milioni di dollari (37 mln €)
- Ingaggio: 29 mln $
- Redditi extra-campo: 15 mln $
- Classifica Forbes 2024: assente
- Centrocampista / 22 anni / Real Madrid, Inghilterra
- Guadagno complessivo: 54 milioni di dollari (46 mln €)
- Ingaggio: 50 mln $
- Redditi extra-campo: 4 mln $
- Classifica Forbes 2024: 9°
- Attaccante / 33 anni / Al Nassr, Senegal
- Guadagno complessivo: 55 milioni di dollari (47 mln €)
- Ingaggio: 35 mln $
- Redditi extra-campo: 20 mln $
- Classifica Forbes 2024: 8°
- Attaccante / 33 anni / Liverpool, Egitto
- Guadagno complessivo: 60 milioni di dollari (51 mln €)
- Ingaggio: 40 mln $
- Redditi extra-campo: 20 mln $
- Classifica Forbes 2024: 7°
- Attaccante / 25 anni / Real Madrid, Brasile
- Guadagno complessivo: 80 milioni di dollari (68 mln €)
- Ingaggio: 60 mln $
- Redditi extra-campo: 20 mln $
- Classifica Forbes 2024: 6°
- Attaccante / 25 anni / Manchester City, Norvegia
- Guadagno complessivo: 95 milioni di dollari (81 mln €)
- Ingaggio: 70 mln $
- Redditi extra-campo: 25 mln $
- Classifica Forbes 2024: 5°
- Attaccante / 26 anni / Real Madrid, Francia
- Guadagno complessivo: 104 milioni di dollari (88 mln €)
- Ingaggio: 100 mln $
- Redditi extra-campo: 4 mln $
- Classifica Forbes 2024: 4°
- Attaccante / 37 anni / Al-Ittihad, Francia
- Guadagno complessivo: 130 milioni di dollari (111 mln €)
- Ingaggio: 60 mln $
- Redditi extra-campo: 70 mln $
- Classifica Forbes 2024: 2°
- Attaccante / 38 anni / Inter Miami, Argentina
- Guadagno complessivo: 280 milioni di dollari (239 mln €)
- Ingaggio: 230 mln $
- Redditi extra-campo: 50 mln $
- Classifica Forbes 2024: 1°
- Attaccante / 40 anni / Al-Nassr, Portogallo
- Questa è la cifra totale che i dieci calciatori elencati dovrebbero guadagnare nella stagione 2025/26. Aumentata la soglia minima per entrare in questo 'club': si è passati dai 39 milioni di euro di De Bruyne ai 43 di Lamine Yamal.
- C'è un però: complessivamente questa top 10 vale il 4% in meno rispetto alla classifica di Forbes del 2024. Il motivo? L'assenza di Neymar, uno dei più pagati di sempre e terzo in classifica un anno fa, che ha fatto ritorno al Santos e si stima guadagnerà 38 milioni di dollari nel 2025