Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

FIFPro World top 11 2025, c'è anche Donnarumma nella formazione dell'anno

FIFPRO fotogallery
13 foto

Come ogni anno, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti (FIFPro) ha stilato la top 11 del 2025 scelta da oltre 26mila giocatori in 68 Paesi di tutto il mondo. C'è tanto del Psg campione di tutto oltre a Gigio Donnarumma, passato in estate al Manchester City. E Lamine Yamal diventa il più giovane di sempre ad essere selezionato strappando il record a Mbappé. Ecco i vincitori di quest'anno

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

Non solo Schick: gli ultimi rinnovi in Europa

Calciomercato

Rinnovi ufficiali in Europa: Patrik Schick prolunga col Bayer Leverkusen fino al 2030 dopo una...

73 foto

Europa League: sorteggiati accoppiamenti playoff

Europa League

Nell'Europa League 2025/26 sono stati sorteggiati gli accoppiamenti in vista dei...

22 foto

Champions, sorteggiati gli accoppiamenti playoff

Champions League

La Champions League 2025/26 prende forma: sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti in vista...

39 foto

Cessioni record dell'Ajax: Hato al 5° posto

CLASSIFICA

Con la vendita di Hato al Chelsea, l’Ajax conferma la sua abilità nello scoprire (o crescere)...

20 foto

La top 11 più preziosa in Arabia: ben 7 ex Serie A

Calciomercato

Ancora protagonista sul mercato, l'Arabia Saudita continua ad accogliere nuovi big a suon di...

12 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza