FIFPro World top 11 2025, c'è anche Donnarumma nella formazione dell'anno
Come ogni anno, la Federazione internazionale dei calciatori professionisti (FIFPro) ha stilato la top 11 del 2025 scelta da oltre 26mila giocatori in 68 Paesi di tutto il mondo. C'è tanto del Psg campione di tutto oltre a Gigio Donnarumma, passato in estate al Manchester City. E Lamine Yamal diventa il più giovane di sempre ad essere selezionato strappando il record a Mbappé. Ecco i vincitori di quest'anno
- I calciatori professionisti da 68 Paesi in tutto il mondo hanno votato in merito alle prestazioni dal 15 luglio 2024 al 3 agosto 2025 dei giocatori che dovevano aver disputato almeno 30 partite ufficiali. Era possibile votare tre protagonisti nelle quattro categorie di ruolo: il portiere, i tre difensori, i tre centrocampisti e i tre attaccanti con il maggior numero di voti sono stati selezionati, mentre l'11° posto è andato al giocatore di movimento con il punteggio più alto in classifica
- GIANLUIGI DONNARUMMA (Manchester City, Italia)
- ACHRAF HAKIMI (Psg, Marocco)
- VIRGIL VAN DIJK (Liverpool, Olanda)
- NUNO MENDES (Psg, Portogallo)
- COLE PALMER (Chelsea, Inghilterra)
- JUDE BELLINGHAM (Real Madrid, Inghilterra)
- PEDRI (Barcellona, Spagna)
- VITINHA (Psg, Portogallo)
- LAMINE YAMAL (Barcellona, Spagna)
- KYLIAN MBAPPÉ (Real Madrid, Francia)
- OUSMANE DEMBÉLÉ (Psg, Francia)
