Cucina Italiana patrimonio Unesco: 30 storie di sportivi a tavola che non puoi perderti
La Cucina italiana è diventata patrimonio culturale dell'umanità, la prima al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza. E anche lo sport celebra il nostro Paese: da Cristiano Ronaldo a Sinner, vediamo quali sono i piatti preferiti dei campioni
- La Cucina italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell'umanità. È la prima al mondo ad essere riconosciuta nella sua interezza. A deliberarlo, all'unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell'Unesco. La motivazione? "È una miscela culturale e sociale, un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, favorisce l'inclusione sociale rafforzando i legami, incoraggiando la condivisione e promuovendo il senso di appartenenza".
- "Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta!". Nell'estate del 2021 quella frase pronunciata da Leonardo Bonucci al termine della finale europea di Wembley è diventata un tormentone per celebrare il trionfo italiano e prendersi gioco... degli inglesi. "Ci avevano dato per sicuri sconfitti - spiegò il difensore - e quello fu uno sfogo contro chi non credeva in noi".
- A Roma non ha mai vinto, ma la Città Eterna rimane uno dei posti del cuore di Federer: anche per la sua amata pasta!
- Negli anni di Maranello, il campionissimo tedesco era un cliente fisso del 'Montana', lo storico ristorante emiliano frequentato da piloti e sportivi di ogni disciplina. Era diventato anche molto bravo a cucinare. La sua specialità? Le tagliatelle!
- Anche Carlos Sainz Jr. è una buona forchetta...
- Firmato Erling Haaland: anche l'attaccante norvegese del Manchester City è di 'casa' nel ristorante di Fiorano Modenese.
- Cristiano ammette delle eccezioni alla sua dieta 'maniacale': pasta e pizza, che il fuoriclasse portoghese si concede una volta a settimana già dai tempi della Juventus. Ma dopo pranzo... via alle flessioni!
- Spaghetti alle vongole e trofie al pesto i piatti preferiti dei fratelli Thuram. Francesi...
- "Basta tagliare gli spaghetti" è il nostro grido di battaglia.
- La numero uno del tennis mondiale ha un debole per i bucatini e non resiste al gelato made in Italy. Scrollare per credere.
- Il fenomeno azzurro va pazzo per la pizza: basti dire che quando Sinner ha compiuto 20 anni è stata la sua torta di compleanno!
- La prima vittoria da allenatore della Roma per il portoghese arrivò a Salerno e Mou non poteva tornare dalla Campania senza mangiare una pizza: arrivata calda calda sul binario number one...
- Fu uno degli ingredienti di quel miracolo, culminato con il trionfo in Premier nel 2016. "La nostra favola nacque in pizzeria", raccontò Claudio Ranieri, che aveva promesso di offrire la pizza a tutta la squadra per festeggiare il primo "clean sheet". A un patto: che se la preparassero da soli: "Voi dovete sempre lavorare duramente per tutto - diceva - e lavorerete anche per la pizza. Ognuno farà la sua".
- La pizza compariva anche nel menu della Nazionale di Roberto Mancini vittoriosa agli Europei: una margherita "ad alta digeribilità", fatta con un impasto speciale, accompagnava tutti i post partita degli Azzurri direttamente negli spogliatoi.
COVERCIANO CHIAMA, NAPOLI RISPONDE
- Dopo la vittoria contro l'Austria, addirittura, il titolare di una famosa pizzeria di Napoli partì con il suo staff e raggiunse Coverciano per preparare pizze a tutta la squadra!
PIZZA MUNDIAL
- Napoli si sbizzarrì dopo i Mondiali del 2006: dalla pizza 'Grosso' alla 'Cannavaro', sotto il Vesuvio ne impastarono di tutti i gusti.
- E anche al Circo Massimo, tra gli 'outfit' dei tifosi più folkloristici non poteva mancare uno dei simboli dell'italianità nel mondo.
- Anche Tadej Pogacar non ha resistito: dopo la passerella trionfale sugli Champs Elysées, il campione sloveno di ciclismo ha voluto festeggiare la vittoria del Tour... mangiando la pizza!
- Sul podio del Giro d'Italia... Pogi aveva addentato direttamente il Trofeo senza fine!
- Pasta, ma anche pizza nel menù di Federer, soprattutto da quando ha smesso...
- Inevitabili: vedi la foto di presentazione di Paolo di Canio e Benny Carbone allo Sheffield Wednesday nella seconda metà degli anni '90.
- E anche Gianfranco Zola al Chelsea non potè sottrarsi alla combo italiano=pizza.
BIG MAC
- Per Massimo Maccarrone, non ne parliamo neanche: per tutti, al Middlesbrough, era 'Big Mac'. Soprannome che si porterà per tutta la carriera.
- Ma se il calcio va in cucina... come dimenticare un altro cognome molto appetitoso: (Ciccio) Cozza, idolo dei tifosi della Reggina dei miracoli.
- E ancora: Kevin Lasagna!
- Simone Pepe...
- E, per venire alla Serie A di oggi, il buon Samuele Ricci...