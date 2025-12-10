 Cucina Italiana patrimonio Unesco: 30 imperdibili storie di sportivi a tavola | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Cucina Italiana patrimonio Unesco: 30 storie di sportivi a tavola che non puoi perderti

UNESCO fotogallery
30 foto

La Cucina italiana è diventata patrimonio culturale dell'umanità, la prima al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza. E anche lo sport celebra il nostro Paese: da Cristiano Ronaldo a Sinner, vediamo quali sono i piatti preferiti dei campioni

Calcio: altre fotogallery

Cucina e sport: quanto amore per i piatti italiani

UNESCO

La Cucina italiana è diventata patrimonio culturale dell'umanità, la prima al mondo a essere...

30 foto

La classifica della Champions League

Champions League

Arsenal e Bayern sono le prime due squadre sicure di un posto agli ottavi o almeno ai playoff....

36 foto

Pogba investe nelle corse di cammelli

L'INVESTIMENTO

Paul Pogba entra nel mondo delle corse di cammelli: il centrocampista ex Juve, oggi al Monaco, è...

6 foto

Chi aumenterà di più il valore di mercato in A?

classifica

Il Cies Football Observatory ha pubblicato uno studio sui calciatori il cui valore di mercato è...

18 foto

Rafa Marquez CT del Messico dopo i Mondiali

Calciomercato

Rafa Marquez, ex difensore del Barcellona e pilastro della nazionale messicana, sarà il nuovo CT...

39 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza