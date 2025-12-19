Con un gol di Amdallah al minuto 100 dei supplementari, il Marocco batte 3-2 la Giordania e si aggiudica per la seconda volta nella sua storia la Coppa Araba. Un trionfo che ha fatto impazzire di gioia giocatori e tifosi presenti al Lusail Stadium (in Qatar, la stessa sede dove si giocherà la finalissima tra Spagna e Argentina), ma anche le centinaia di persone che hanno invaso le strade di Rabat e non solo: ecco le immagini più belle dei festeggiamenti

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT