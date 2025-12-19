 Il Marocco vince la Coppa Araba 2025: Giordania ko. Le FOTO dei festeggiamenti | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Il Marocco vince la Coppa Araba 2025: Giordania ko 3-2. Le FOTO dei festeggiamenti

arab cup fotogallery
18 foto

Con un gol di Amdallah al minuto 100 dei supplementari, il Marocco batte 3-2 la Giordania e si aggiudica per la seconda volta nella sua storia la Coppa Araba. Un trionfo che ha fatto impazzire di gioia giocatori e tifosi presenti al Lusail Stadium (in Qatar, la stessa sede dove si giocherà la finalissima tra Spagna e Argentina), ma anche le centinaia di persone che hanno invaso le strade di Rabat e non solo: ecco le immagini più belle dei festeggiamenti

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

supercoppa

La seconda semifinale di Supercoppa Italiana metterà di fronte Bologna e Inter. Italiano dovrebbe...

24 foto

Il Marocco vince la Coppa Araba: Giordania ko 3-2

arab cup

Con un gol di Amdallah al minuto 100 dei supplementari, il Marocco batte 3-2 la Giordania e si...

18 foto

Corsa al 5° posto Champions: l'Italia scivola 5^

classifica

In palio c'è il posto "extra" nella prossima Champions (riservato alle due Nazioni al vertice)...

23 foto

Ranking Uefa: Fiorentina ko ma sale in classifica

classifica

Fiorentina sconfitta nell'ultima giornata di Conference League e destinata ai playoff, ma i viola...

27 foto

Conference, le qualificate agli ottavi e i playoff

Conference League

Si chiude la prima fase della Conference League, dove la Fiorentina chiude al 15° posto e da...

13 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza