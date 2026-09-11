Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Figc, elezione Malagò presidente: respinto il reclamo dell'avvocato Miele

figc

Respinto il ricorso contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. La Corte Federale d’Appello ha infatti giudicato inammissibile il reclamo dell'avvocato Renato Miele, confermando la piena regolarità del voto dello scorso 22 giugno e negando l'accesso agli atti sulla candidatura.

La nota della Figc

"La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo dell’avv. Renato Miele avverso la reiezione del ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale in relazione all’esito della delibera assembleare dello scorso 22 giugno, con la quale è risultato eletto presidente federale Giovanni Malagò, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione Verifica Poteri e l’ammissione dei candidati e, ancora, avverso il tacito silenzio-rifiuto della richiesta di accesso agli atti della documentazione relativa alla candidatura di Malagò".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Dove vedere Venezia-Fiorentina

guida tv

La partita tra Venezia e Fiorentina della 4^ giornata di Serie A si gioca venerdì 11 settembre...

Real-Inter, quello che (forse) non avete visto

cam-on

CAM-ON è il nuovo format di Sky Sport dedicato alle coppe europee che ti porta dentro la partita,...

Elezione Malagò: respinto il reclamo avv. Miele

figc

Respinto il ricorso contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. La Corte...

Udinese in campo per la sostenibilità: il progetto

L'INIZIATIVA

Il club friulano con 'Play for Sustainability – Tutti in campo per il pianeta', nuova iniziativa...

Amorim: "Gattuso è un esempio per noi. Cissè..."

Serie A

Il campionato del Milan riparte dalla Lazio dell'ex Gattuso: "Lui è un esempio per la nostra...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE