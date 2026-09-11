Figc, elezione Malagò presidente: respinto il reclamo dell'avvocato Miele

Respinto il ricorso contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. La Corte Federale d’Appello ha infatti giudicato inammissibile il reclamo dell'avvocato Renato Miele, confermando la piena regolarità del voto dello scorso 22 giugno e negando l'accesso agli atti sulla candidatura.

La nota della Figc

"La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo dell’avv. Renato Miele avverso la reiezione del ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale in relazione all’esito della delibera assembleare dello scorso 22 giugno, con la quale è risultato eletto presidente federale Giovanni Malagò, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi i verbali della Commissione Verifica Poteri e l’ammissione dei candidati e, ancora, avverso il tacito silenzio-rifiuto della richiesta di accesso agli atti della documentazione relativa alla candidatura di Malagò".