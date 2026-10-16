Serie A futsal in sosta. La sorpresa Came Treviso

Che Meta Catania Bricocity (capolista a punteggio pieno in solitaria), Napoli (unica imbattuta insieme agli etnei) e i campioni d’Italia della L84 Torino potessero recitare un ruolo da protagonisti nella regular season di Serie A, si poteva immaginare alla vigilia. Discorso completamente diverso per il Came Treviso. Le complessità figlie della legacy di Sylvio Rocha, per undici anni alla guida dei biancazzurri, rendevano un nuovo ciclo con Gulizia per niente scontato. Eppure i veneti hanno saputo trasformare le complessità in forza, e ciò che sembrava scontato è diventato una sorpresa.

Soddisfazione e umiltà

Il Came Treviso stecca la prima, cade 3-0 in casa con la Meta Catania, ma poi inanella una striscia di risultati utili consecutivi: tre successi intramezzati da un pari perfino con rimpianti, visto che a Padova Japa Vieira e soci erano avanti 2-0 nel finale di gara nel derby contro il Vinumitaly Petrarca, prima di essere ripresi sul 2-2. Dieci punti in classifica, affatto scontati. Appunto. "Siamo soddisfatti di questo avvio di campionato". Così parlò Nicolas Gulizia, un allenatore al debutto in Serie A con un passato da assistente di Lucuix sulla panchina dell’Argentina, e di Giustozzi con il Vietnam. "Dopo la sconfitta nella prima giornata contro la Meta Catania, la squadra ha reagito molto bene, conquistando tre vittorie e un pareggio. Sono risultati importanti - sottolinea l’allenatore del Came Treviso - che dimostrano la crescita del gruppo e la qualità del lavoro che stiamo facendo". Piedi per terra, comunque, nessun volo pindarico. "C'è ancora tanto da migliorare - ammette - soprattutto nella gestione di alcune situazioni di gioco, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione, continuare a lavorare con umiltà e prepararci al meglio per la prossima partita, che sarà un altro banco di prova importante".