Essere sul podio del Pallone d'Oro a 19 anni è un grande risultato. Vincere per il terzo anno consecutivo il Trofeo Kopa come miglior giovane è un grande risultato. Un risultato che, forse, non soddisfa del tutto Lamine Yamal. Il talento spagnolo sognava e, secondo molti, meritava il premio più ambito. Il talento del Barcellona ha tutto il tempo per mettere le mani su quel trofeo e ne è consapevole: "Arriverà. Le cose belle richiedono tempo, ho fiducia nel percorso che sto costruendo. Senza fretta, con entusiasmo e con la tranquillità di sapere che un giorno il mio momento arriverà", ha scritto sul proprio profilo Instagram. Archiviata la "delusione" per il Pallone d'Oro, Yamal pensa subito al suo Barça e anche in questo caso il messaggio è, giustamente, ambizioso: "La mia attenzione torna a concentrarsi su ciò che conta davvero: riportare il Barcellona alla vittoria".