Tromsø-Bodø/Glimt, crolla tribuna ospiti: 4 tifosi coinvolti, uno in ospedale
Un tifoso del Bodo/Glimt è stato ricoverato in ospedale in seguito al parziale crollo del settore ospite durante una partita a Tromsø (Norvegia). Lo ha reso noto la polizia: "È stato confermato il coinvolgimento di quattro persone, una delle quali è stata trasportata in ospedale", si legge nella nota. I familiari dell'uomo ricoverato hanno riferito all'emittente pubblica NRK che il tifoso ha riportato la frattura di alcune costole. L'incidente si è verificato poco prima della fine del primo tempo.
- Momenti di paura durante Tromsø-Bodø/Glimt, domenica 8 novembre: una parte del pavimento della tribuna ospiti della Romssa Arena ha ceduto mentre i sostenitori della squadra ospite saltavano e cantavano. Alcuni tifosi sono precipitati attraverso l’apertura nella struttura.
- L’incidente è avvenuto al 41° minuto. Il portiere del Bodø/Glimt Nikita Haikin ha richiamato con ampi gesti l’attenzione dell’arbitro Ola Hobber Nilsen, che ha fermato il gioco. I soccorritori sono intervenuti nel settore ospiti e le squadre sono rientrate negli spogliatoi.
- A essere trasportato in ospedale è stato Sigurd Støver, tifoso di 25 anni, che ha riportato la frattura di una costola. Nel cedimento è caduto anche il fratello Magnus Støver, rimasto illeso.
- Secondo la ricostruzione di TV 2, i due sono finiti sull’asfalto sotto la tribuna.
- La tribuna ospiti è stata sgomberata per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza l’area. I sostenitori del Bodø/Glimt sono stati successivamente trasferiti in un altro settore dell’impianto. Dopo una sospensione di circa 50 minuti, la partita è ripresa.
- Il Tromsø ha dichiarato di aver effettuato un controllo di routine nella settimana precedente alla partita e che la struttura era autorizzata per la stagione. La verifica era arrivata dopo una richiesta della Federcalcio norvegese ai club, con particolare attenzione ai settori sottoposti alla pressione del pubblico.
- La polizia ha aperto un’indagine per accertare le cause del cedimento ed eventuali responsabilità. La Federcalcio norvegese ha intanto vietato di utilizzare nuovamente la tribuna fino alla sua riparazione e a una nuova approvazione. Il club ha assicurato che seguirà il caso, definendolo un episodio grave.