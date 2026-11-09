 Tromsoe Bodo Glimt, crolla tribuna ospiti durante partita: tifosi feriti | Sky Sport
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Tromsø-Bodø/Glimt, crolla tribuna ospiti: 4 tifosi coinvolti, uno in ospedale

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Un tifoso del Bodo/Glimt è stato ricoverato in ospedale in seguito al parziale crollo del settore ospite durante una partita a Tromsø (Norvegia). Lo ha reso noto la polizia: "È stato confermato il coinvolgimento di quattro persone, una delle quali è stata trasportata in ospedale", si legge nella nota. I familiari dell'uomo ricoverato hanno riferito all'emittente pubblica NRK che il tifoso ha riportato la frattura di alcune costole. L'incidente si è verificato poco prima della fine del primo tempo. 

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