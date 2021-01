8/20

OLE GUNNAR SOLSKJAER (Manchester United, dal 2018) - "Ole's at the wheel" cantano per lui i tifosi dello United da tre anni. Ole è al volante. Lo scorso anno ha chiuso terzo in Premier alla sua prima stagione intera in carica. Oggi è primo in campionato, come non accadeva da anni.

MAN UNITED PRIMO IN PREMIER, L'ULTIMA VOLTA C'ERA MEZZA SERIE A