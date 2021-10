4/16 ©Ansa

Roberto Mancini non era l'unico Ct italiano a Euro 2020: ecco il 56enne torinese, ex difensore dal passato in Serie A e un’avventura in panchina che l’ha portato all’estero. Eccezion fatta per una stagione in Slovacchia e dopo gli inizi tra Serie C e D, dal 2012 lo trovate in Ungheria dove ha festeggiato lo scudetto con l'Honved e si è guadagnato la Nazionale. Qualificato agli Europei, è uscito a testa altissima nel terribile gruppo F dopo aver pareggiato contro Francia e Germania