Dopo la Conference League ecco il Mondiale per Club: Maresca sale nella top 10 della classifica degli allenatori italiani che hanno vinto più trofei internazionali (abbiamo considerato i classici tornei Uefa più Intercontinentale/Mondiale per Club più Europei e Mondiali a livello di nazionali). In totale sono 25 ad aver vinto almeno una volta e il Re di coppe, logicamente, è Carlo Ancelotti, in cima a tutti a quota 15. E chi ce l'ha fatta con club stranieri?

IL CHELSEA DOMINA IL PSG ED È CAMPIONE DEL MONDO