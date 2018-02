Il programma della 24^ giornata di campionato si apre con una sfida dal sapore antico. Allegri dovrà gestire gli uomini anche in vista dell'impegno in Champions. Buone notizie arrivano da Khedira, Rugani e Douglas Costa. Ma l'allenatore in conferenza stampa: "Giusto giochi Bernardeschi". Pioli potrebbe non recuperare Laurini e deve sciogliere un dubbio in attacco