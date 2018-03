Non è mai troppo tardi: Lamberto Boranga torna in campo a 75 anni

Lamberto Boranga ha sfidato il tempo. E lo ha battuto. Perché, a 75 anni, tornerà in campo. Il fisico e lo stato di forma, ma soprattutto la mentalità e un amore smisurato per il calcio glielo permettono: sarà la terza categoria marchigiana il teatro dell’ennesima sfida del portiere highlander, tre quarti di secolo compiuti lo scorso 30 ottobre. “Il calcio sarà sempre la mia vita – le parole di Boranga – anche se oggi la mia attività principale è l’atletica leggera”. Sì, perché Lamberto, classe 1942, fermo non ci sa proprio stare: e l’atletica leggera è stato il suo “hobby” dopo il primo ritiro dal calcio. Un hobby che però lo ha portato ad essere primatista italiano di salto in alto di atletica master nelle categorie over 45, over 55 e pre 65, con 1,61 m. Altro giro altro record, quello nel salto triplo over 65 con 11,26 m. Al quale vanno sommati il record mondiale conseguito nel 2008 agli Europei di atletica e il titolo di campione del mondo di salo in alto nella categoria over 70, quattro anni fa. “Amo l’agonismo in tutte le sue sfaccettature, per questo voglio praticare sport tutti i giorni. Oltre all’atletica anche il nuoto. Tutto questo senza fumare, mangiando in maniera sana e senza esagerare”.