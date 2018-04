Sam Morgan, il personal shopper dei giocatori

In un anno il suo giro di affare è cresciuto sensibilmente, grazie anche alla sua pagina Instagram "SM Creps" (arrivata oggi a oltre 25 mila follower), e adesso vende vestiti a più di 300 calciatori di alto livello, come Ozil, Lacazette, Mendy e Bashuayi. La lista degli acquirenti è molto lunga ed è lui stesso a elencarli con grande orgoglio: "Hanno comprato da me Granit Xhaka, Wilfried Zaha, Kyle Walker, Marcos Alonso, Dele Alli. E poi anche l'intera Nazionale inglese Under 21, Under 20 e Under 19, oltre a forse due o tre giocatori della selezione maggiore". Sam Morgan fornisce poi qualche dettaglio del suo successo: "La gente viene da me perché posso procurargli cose che non sono disponibili nei negozi - spiega -, solitamente perché gli articoli sono rari, limitati o esauriti, ma anche perché fare shopping con me è semplicissimo. Io trovo ciò che cercano attraverso i miei contatti e consegno loro la merce. Come chiunque altro, i calciatori vogliono avere un buon rapporto qualità-prezzo. Io potrei vendere un paio di scarpe da 1200 sterline a un prezzo leggermente inferiore grazie alle ottime offerto che ricevo dai distributori. Nessuno viene mai preso in giro da me, gli affari si costruiscono con la buona reputazione. Un giorno un calciatore è arrivato a spendere 22 mila sterline in un colpo solo".