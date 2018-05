La carriera

Tante esperienze all’estero per Federico Zini, dopo le giovanili nell’Empoli dove la sua carriera era iniziata. Le sue prime partite sono arrivate tra Serie D e Lega Pro, prima di un lungo viaggio in giro per l’Europa e nel mondo. Nel 2014 gioca a Malta nel Msida, per poi spostarsi in Bulgaria al Botev Vrasta nel 2015, nelle Filippine al Ceres-Negros F.C. nel 2016 e all’Ulaanbaatar in Mongolia nel 2017. A maggio scorso il ritorno in Italia, proprio nel Tuttocuoio, società di Ponte Egola (in provincia di Pisa). In stagione nessuna partita giocata, dopo un lungo infortunio, ma coi compagni aveva festeggiato la salvezza e il 14° posto in campionato nel girone D.