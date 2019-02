Dal campo al palco, dal pallone al microfono. Una tentazione per tanti giocatori, la conferma di come il mondo del calcio e quello della musica siano profondamente legati. Basti pensare ai più celebri cori intonati dalle tifoserie di tutto il mondo, alle canzoni “Mondiali” che ci portiamo per sempre nel cuore e nella testa (dalle “Notti magiche” a “Waka waka”…) o a fenomeni improvvisi stile “Will Grigg’s on fire”. Ma cosa succede, invece, quando sono i calciatori a mettersi in testa di voler cantare?

C’è chi ce l’ha fatta davvero. E senza arrivare a scomodare Julio Iglesias (sì, proprio lui: prima di diventare uno dei cantanti più famosi al mondo era portiere della squadra riserve del Real Madrid. Carriera nel calcio brevissima, stoppata da un infortunio), in tempi più recenti abbiamo assistito alla trasformazione di Daniel Osvaldo, che ha volutamente lasciato il calcio per dedicarsi a quella che definisce la sua vera passione, la musica. Ora gira il mondo in tournée con la sua band, con look da vera star.