L’immagine, prima di tutto. Fondamentale se si vuole avere successo. E se a suggerirlo è Cristiano Ronaldo, c’è da crederci. Campione di stile, oltre che sul campo, il portoghese inaugurerà il 18 marzo una clinica per il trapianto dei capelli, lanciandosi in questo nuovo business con la sua Georgina, che dovrebbe essere uno dei manager della nuova attività. Lo farà a Madrid, “città che ha segnato la mia vita per sempre da un punto di vista professionale e affettivo”, ha detto in un'intervista al quotidiano ABC. “Qui ho trascorso una parte importante della mia carriera ed è anche il luogo dove ho formato la mia famiglia”. Poi, tornando ai motivi che l’hanno spinto a tentare questa nuova avventura professione, rivela: “Mi piace scommettere su progetti imprenditoriali per diffondere nel mondo il meglio che abbiamo in Portogallo”.

Ronaldo, consapevole che la sua vita non ruoti solo attorno al calcio e noto per investire parte dei suoi enormi guadagni in diverse attività, ha scelto così un settore che in Spagna - secondo Paese al mondo per casi di persone che soffrono di alopecia, un problema riconosciuto come una malattia dall'Organizzazione mondiale della sanità – potrebbe rivelarsi di successo.

“Sono appassionato di salute, tecnologia e ricerca”, racconta CR7, “e queste sono le aree in cui ho voluto investire”. Naturalmente alla sua maniera: “Come nel calcio, anche qui dedicherò tutti i miei sforzi e la mia dedizione per rendere questo progetto il migliore al mondo in questo campo”. Intanto, non c’è spot migliore del suo esempio, per la sua attività, vista la cura maniacale che Ronaldo presta alla sua chioma e alla sua immagine più in generale: “Mantenere in buona salute i propri capelli è il miglior consiglio che si può dare. La cosa più importante è prendersi cura del proprio corpo e della propria salute”.