Ciò che inizialmente sembrava semplicemente un sogno, si è trasformato in realtà. Il 19 marzo 2019 rimarrà per sempre una data da ricordare per gli appassionati di calcio sardi che hanno visto impegnata per la prima volta la propria nazionale, o meglio “Natzionale”. Allo stadio Frogheri di Nuoro, sotto la direzione di Bernardo Mereu, la squadra ha battuto all’esordio una selezione di calciatori stranieri che militano nei club della regione. L’inno “Su Patriotu sardu sos feudatarios” ha preceduto il fischio d’inizio della gara e prima ancora è stato anche eseguito un minuto di silenzio nel ricordo di Daniele Atzori, il tifoso del Cagliari morto durante la sfida con la Fiorentina nello scorso turno di campionato. In campo, nella selezione sarda, pochi volti noti. In panchina però si può riconoscere facilmente quello di Robert Acquafresca, nativo di Torino e di origini pugliesi e polacche, ma che ha legato la sua carriera ai rossoblù, dove ha giocato tre stagioni; attualmente è tesserato col Sion.