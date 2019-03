Semifinali della 34^ Coppa Italia di calcio a 5 dalle mille emozioni, con L‘Acqua&Sapone Unigross che si è imposta sul Real Rieti e l’Italservice Pesaro che ha sofferto, ma rimontato e superato la Feldi Eboli nel match trasmesso da Sky Sport. Saranno dunque queste due squadre a contendersi la finale di domenica a Faenza: ore 18, diretta Sky Sport.

FELDI EBOLI-ITALSERVICE PESARO 3-4

(foto da divisionecalcioa5.it)



Buon avvio della Feldi Eboli, anche se le prime occasioni sono per Pesaro. La partita si sblocca attorno al 7' con un errore di Salas in uscita dal pressing e Arrieta che realizza l'1-0. Pesaro reagisce ma il primo tempo si chiude così. Laion protagonista nella ripresa, il portiere della Italservice supera con un gran tiro il collega Miarelli. Pesaro si sveglia e Borruto, con due gol e un assist in 1’13”, ribalta il risultato. La Feldi Eboli non molla niente e trova il pari ancora con Arrieta. A due minuti dalla fine, Laion, fino ad allora il migliore, sbaglia e innesca la ripartenza delll’Italservice: Marcelinho si porta il pallone sul destro, vede l’accorrente Canal e preferisce servirlo piuttosto che tirare: arriva il 4-3 che vale la prima finale di Coppa Italia per i marchigiano.