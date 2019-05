A 9 anni già un esempio per tutti, non solo per i bambini della sua età. Tanto che la mamma del piccolo Alvaro Valero ha deciso di rendere nota la storia attraverso Instagram. Una storia di beneficenza e di piccoli grandi gesti, quella che vede protagonista il figlio di Borja Valero, che anche quest'anno ha scelto di rinunciare al suo regalo di compleanno dando in beneficenza ai meno fortunati l'equivalente in denaro.

Gesto che si ripete per il terzo compleanno di fila, con il piccolo Alvaro ripreso dalla mamma mentre legge la lettera di ringraziamento ricevuta dalla Cooperativa COMIN, l'ente benefico a cui aveva fatto la donazione, e dimostra ancora una volta una sensibilità fuori dal comune commuovendosi. Le parole della mamma, orgogliosa, sono un'altra piccola perla, con la raccomandazione di "non cambiare mai".