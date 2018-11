COURTOIS - Già del Chelsea, i londinesi manderanno il portiere belga in prestito per tre stagioni all’Atletico dove lui inizierà a farsi conoscere. Sul contratto una clausola speciale: non potrà giocare in Champions contro i Blues a meno che l'Atletico non paghi agli inglesi 500mila euro per una gara del girone, 2 milioni per un quarto di finale, 3 per la semifinale e 4 per la finale. L’Uefa annullerà l’accordo.