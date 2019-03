RICCARDO MASPERO: la sua “buca” nel derby della Mole ha fatto storia. L’ex centrocampista granata, però, non si è seduto sugli allori e ha continuato a lavorare sodo. Non in campo, ma in fabbrica. Ha aperto, infatti, un’azienda anti infortunistica e si occupa, inoltre, anche della realizzazione di carrelli sollevatori per le moto (foto presa da Google) – Operai del gol: che lavoro facevano prima di diventare calciatori?