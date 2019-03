CRISTIAN E DAMIANO ZENONI - Anche i due Zenoni spesso viaggiarono in coppia. Atalanta, Pistoiese in prestito, e ritorno a Bergamo per entrambi. Poi il bivio: Cristian - oltre alla Juve - con l'Albinoleffe e Damiano a Piacenza. I due si sono poi ritrovati in chiusura di carriera alla Grumellese in Eccellenza.