Guadagno complessivo: 285 mln di dollari (263 mln €)



Ingaggio: 220 mln $



Redditi extra-campo: 65 mln $



Attaccante / 39 anni / club: Al-Nasr

Come nel 2023, Cristiano Ronaldo si conferma in testa a questa classifica. E non soltanto grazie al mostruoso ingaggio che gli è garantito da quando è approdato nella Saudi Pro League. CR7 va ormai ben oltre il campo e con oltre 900 milioni di follower sui social media è l'atleta più popolare del pianeta. Ormai consolidatissime alcune sue partnership con grandi marchi sportivi e non, per non parlare delle attività avviate con il suo marchio personale: dagli hotel alle cliniche per il trapianto dei capelli, dai profumi alla biancheria intima. Una vera e propria azienda in carne ed ossa