12/17

"Anche a testa in giù, Zlatan è riuscito a ridurre al minimo le probabilità di errore", conclude Sumpter. Ma è improbabile che mentre era in volo Ibra abbia tirato fuori la calcolatrice. Ecco come la spiega lui nella sua biografia: "Hart la colpisce male di testa, la palla si alza e spiove verso di me. Me ne frego di quello che sta succedendo intorno, resto tutto concentrato sul pallone e penso solo a posizionare le spalle nella direzione della porta, perché così sono sicuro che, se calcio la palla all'indietro, finirà tra i pali". Più semplice, no?