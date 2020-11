La nazionale allenata da Vahid Halilhodzic si è qualificata alla fase finale della Coppa d'Africa dopo il successo per 2-0 contro la Repubblica Centrafricana. In campo anche l'interista Hakimi (78') e il centrocampista viola Amrabat

Il Marocco ha battuto 2-0 la Repubblica Centrafricana e si è qualificato per la fase finale della Coppa d'Africa (10 punti dopo 4 gare nel gruppo E), che si sarebbe dovuta disputare fra giugno e luglio 2021, ma che invece è stata ipositicipata all'inverno 2022. in Camerun. Tra i calciatori protagonisti del successo del Marocco anche gli "italiani" Hakimi dell’Inter, in campo per 78 minuti, e il centrocampista della Fiorentina Amrabat, impiegato per tutto il match. La squadra guidata da Vahid Halilhodzic ha sbloccato il match grazie alla rete Ziyech (Chelsea) al 39’ del primo tempo e ha chiuso il match nel recupero, al 91’, con En-Nesyri, attaccante del Siviglia che ha siglato il definitivo 2-0.