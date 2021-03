Ritorno al gol per Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli è andato a segno con la maglia della Nigeria nel 3-0 al Lesotho, partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Osimhen, rimasto in campo per 76 minuti, ha firmato la rete del vantaggio nigeriano al 23' e ha servito l'assist per il raddoppio realizzato da Etebo al 50'. L’attaccante nigeriano è stato poi sostituito da Onuachu, che ha realizzato all’83' la rete del definitivo 3-0. Buoni segnali da Osimhen, che con il Napoli in stagione ha messo insieme 19 presenze tra campionato e coppe segnando tre reti, l'ultima contro il Bologna nel 3-1 del 7 marzo. La rete al Lesotho è la sesta in 13 presenze in nazionale per Osimhen, la quinta personale nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa e vale al numero 9 del Napoli il titolo di capocannoniere alla pari con Patson Daka, attaccante dello Zambia e del Salisburgo.