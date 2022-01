Parte col piede giusto il Camerun che batte il Burkina Faso e debutta nel migliore dei modi la Coppa d'Africa di cui è nazione ospitante. Dopo il vantaggio di Sangaré , che aveva gelato lo Stadio Paul Biya di Olembé, il Camerun ha ribaltato il risultato grazie a due rigori, assegnati giustamente per due falli netti (il primo su Anguissa, il secondo su Tolo) e realizzati da Vincent Aboubakar : i 'Leoni indomabili' salgono così al primo posto del girone, in attesa del match di questa sera tra Etiopia e Capo Verde.

24' Sangaré (B), 40' Aboubakar (C), 45+3' Aboubakar (C)

La cronaca dell'incontro

Il Burkina Faso a sorpresa parte meglio del Camerun, riuscendo a portarsi in vantaggio sfruttando l'errore in uscita di André Onana (prossimo portiere dell'Inter) e trovando il gol di Sangaré. Il Camerun però reagisce bene: Anguissa ottiene il rigore (assegnato però solo con l'ausilio del VAR), e Aboubakar pareggia i conti. A fine primo tempo, un'incursione di Tolo causa l'errore di Dayo che provoca il secondo penalty per il Camerun: ancora Aboubakar sul dischetto trova il gol del 2-1 (stavolta lato opposto). Nel secondo tempo sempre il solito Aboubakar aveva anche fatto tripletta, prima che il suo gol gli venisse annullato per posizione di fuorigioco. Ma l'esito del match non è più cambiato: il Camerun batte la Burkina Faso nella gara d'esordio della Coppa d'Africa e sale al primo posto del gruppo A.