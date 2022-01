Camerun e Burkina Faso agli ottavi, suspense per Capo Verde. Etiopia fuori

Questo lunedì si è giocata l'ultima giornata valevole per la fase a gironi del gruppo A. Il Camerun, già certo di avere tra le mani il pass per gli ottavi, pareggia contro Capo Verde. Uno scatenato Aboubakar (quinto gol in tre partite) porta in vantaggio i 'Leoni indomabili', che vengono poi ripresi da un grande gol di tacco di Rodrigues (1-1). Nell'altro match del girone, stesso risultato tra Burkina Faso ed Etiopia (1-1). A passare direttamente agli ottavi - insieme al Camerun capolista - è il Burkina Faso, grazie al maggior numero di reti segnate. Il Capo Verde chiude al terzo posto con quattro punti. Un bottino che permette alla nazionale capoverdiana di sperare nella qualificazione in quanto facente parte delle migliori terze. A oggi, lo sarebbe, ma il Gruppo A è finora l'unico ad aver giocato tutte e tre le partite in programma. Per Capo Verde, dunque, c'è da tenere il fiato sospeso ancora per qualche giorno. E incrociare le dita.