Mukansanga primo arbitro donna in Coppa d'Africa

Salima Mukansanga ha scritto la storia del calcio africano. L'arbitro ruandese è diventata la prima donna a dirigere un match di Coppa d'Africa maschile nella sfida tra Zimbabwe e Guinea, valida per la terza giornata del gruppo B. Un nuovo step di crescita per Mukansanga, già designata lo scorso 10 gennaio come quarto ufficiale in Guinea-Malawi, prima donna a far parte di una squadra arbitrale nella competizione. "Siamo molto orgogliosi di Salima perché ha lavorato duramente per essere dove è oggi - ha spiegato il capo degli arbitri della CAF Eddy Maillet - Sappiamo che come donna ha dovuto superare seri ostacoli per raggiungere questo livello e merita molto credito. Questo momento non è solo per Salima, ma per ogni ragazza in Africa che ha passione per il calcio e che si vede come un arbitro in futuro".