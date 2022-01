Storica prima vittoria in Coppa d'Africa per le Isole Comore, che eliminano il Ghana. Nel gruppo C il primo posto è del Marocco, che con una punizione di Hakimi raggiunge il Gabon. Il Senegal pareggia contro il Malawi ma chiude il gruppo B in vetta

Il Senegal di Kalidou Koulibaly non va oltre lo 0-0 contro il Malawi e sale a quota 5 punti ma il ko a sorpresa della Guinea consente di chiudere il gruppo B al primo posto. Sorridono i vice-campioni in carica mentre il Malawi intravede la possibilità di passare agli ottavi tra le migliori terze classificate. Brividi al 74' quando l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore per il Malawi ma dopo un controllo al Var ha deciso di annullare la sua decisione. Protagonista di giornata nel girone è lo Zimbabwe che, già eliminato, supera per 2-1 la Guinea : decisive le reti di Musona al 26' e Mahachi al 43'. Inutile il gol di Naby Keita al 49'. La Guinea chiude comunque il girone a 4 punti, alla pari con il Malawi ma a premiare i "Syli" è lo scontro diretto a favore che vale il secondo posto.

Gruppo C: favola Comore, il Marocco ringrazia Hakimi

La copertina nel gruppo C è tutta per le Isole Comore: prima vittoria nella storia di questa nazione di 870mila abitanti. Il 3-2 contro il Ghana, eliminato per effetto di questa sconfitta, permette di chiudere il raggruppamento al terzo posto e confidare ancora nel passaggio agli ottavi di finale. Comore avanti al 4' con El Fardou Ben. Passano 20 minuti e il Ghana resta in 10: rosso diretto ad André Ayew per una brutta entrata sul portiere avversario Ben Boina, costretto anche ad abbandonare il campo per infortunio. Bis delle Comore al 62' con Mogni ma dopo tre minuti il Ghana riapre i giochi con l'ex Sassuolo e Genoa Boakye. Il 2-2 di Dijku al 77' illude il Ghana ma il gol che scrive la storia per le Comore lo firma Mogni all'82'. Il primo posto è del Marocco, che pareggia per 2-2 contro il Gabon: determinante il calcio di punizione di Hakimi all'83' dopo che il Gabon era passato per due volte in vantaggio con Allevinah e un autogol di Aguerd, centri intervallati dall'1-1 di Boufal su calcio di rigore.