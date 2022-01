Dopo i 12 casi di Covid per la Nazionale delle Comore arrivano i 5 giocatori intossicati di Capo Verde. Non c'è pace in Coppa d'Africa in vista delle sfide degli ottavi di finale del torneo in corso di svolgimento in Camerun. Alla vigilia del match contro il Senegal, la Federcalcio capoverdiana ha annunciato che alcuni elementi del gruppo squadra hanno riportato un'intossicazione alimentare