L'Egitto di Mohamed Salah è la terza semifinalista della Coppa d'Africa. La squadra di Queiroz ha battuto in rimonta il Marocco, che dopo essere passato in vantaggio ha subito il gol dell'attaccante del Liverpool e quello di Trezeguet nei tempi supplementari. L'Egitto adesso è atteso dai padroni di casa del Camerun per provare ad accedere alla finalissima

EGITTO-MAROCCO 2-1 (d.t.s.)

6' rig. Boufal (M), 53' Salah (E), 100' Trezeguet (E)

Egitto (4-3-3): Gabaski (96' M. Sobhi); Kamal, Hegazy (46' Trezeguet), Abdelmonem, El Fotouh; Elneny, El Solia, Ashraf (91' Alaa); Salah (120'+3 Marwan), M. Mohamed (111' R. Sobhi), Marmoush (80' Zizo). Ct: Queiroz.

Marocco (4-5-1): Bono; Hakimi, Saïss, Aguerd, Masina; Barkok (104' Aboukhlal), Amallah (86' Louza), Amrabat, Boufal (66' Rahimi), En-Nesyri; (86' R. Mmaee), Munir, El Haddadi (111' Tissoudali). Ct: Halilhodzic.

È l'Egitto di Mohamed Salah la terza semifinalista della Coppa d'Africa. La squadra di Queiroz ha battuto in rimonta il Marocco di Amrabat e il prossimo 3 febbraio sarà impegnato contro i padroni di casa del Camerun, per provare ad accedere alla finalissima. La gara non inizia nel migliore dei modi per gli egiziani, con la squadra di Halilhodzic che al 6' riesce a sbloccare il vantaggio: Hakimi viene steso in area, l'arbitro controlla l'intervento al Var e assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Boufal che spiazza Gabaski e segna l'1-0. Per la risposta dell'Egitto bisogna aspettare il 53': sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Marmosh arriva un colpo di testa di Abdelmonem, Bono respinge ma non può nulla sul tap-in dell'ex Roma. Al 100' arriva il gol del definitivo 2-1: Salah se ne va sulla destra e serve sul secondo palo Trezeguet, l'attaccante dell'Aston Villa a porta spalancata non può sbagliare e sigla il gol vittoria.