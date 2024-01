La nazionale africana, diretta in Costa d'Avorio per disputare la Coppa d'Africa, è stato costretta a un atterraggio d'emergenza per un problema di depressurizzazione della cabina dell'aereo. Emicranie e crisi respiratorie dovute alla mancanza d'ossigeno per alcuni calciatori ma disavventura fortunatamente senza conseguenza per gli "Scorpioni", arrivati a destinazione e già scesi in campo per allenarsi in vista del debutto contro il Senegal