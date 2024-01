Tunisia beffata all'88', il Sudafrica va ko in 6'

Dopo il pareggio tra Algeria e Angola, inizia la Coppa d'Africa anche per Burkina Faso e Mauritania inserite nel gruppo D. Ed è proprio il Burkina Faso a guadagnare i primi tre punti nella sua competizione e in questo girone collocandosi al primo posto del raggruppamento. Gara molto equilibrata e giocata a buoni ritmi specie nel primo tempo. Il più pericoloso per la Mauritania è Thiam che prova la via della rete in due circostanze. Nella ripresa il Burkina Faso si gioca il pezzo da novanta Bertrand Traorè che ha nelle gambe giusto una mezz’ora. L'episodio che decide il confronto arriva nei minuti di recupero: Kabore viene atterrato in area di rigore e dopo consulto VAR viene concesso il penalty che Traoré non sbaglia per il successo del Burkina Faso ora in testa al gruppo D.