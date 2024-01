Il Camerun passa, Eto'o commosso negli spogliatoi

Giornata ricca di colpi di scena in Coppa d'Africa. Il Camerun passa con un gol nel recupero di Wooh e negli spogliatoi Samuel Eto'o canta, balla e si commuove con i giocatori. Ora la Nigeria e sfida Anguissa-Osimhen. Nel gruppo D clamorosa eliminazione dell'Algeria che perde con la Mauritania e chiude ultima nel girone: qualificate Angola e Burkina Faso L'ALBO D'ORO

Giornata da batticuore in Coppa d'Africa, specialmente con il Camerun chiamato a vincere per poter continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. I 'Leoni indomabili' giocano una gara di paura, almeno inizialmente, contro il Gambia già eliminato. La Nazionale di Song trova il vantaggio con Toko Ekambi ma nel giro di 13', tra il 72' e l'85', torna nel baratro: i gol di Jallow e Colley sembrano sancire l'eliminazione del Camerun che con un colpo di coda finale (autogol di Gomez all'87'), e una rete di Wooh al 91' vince 3-2 e passa come seconda del raggruppamento C. Ad attendere i 'Leoni indomabili' agli ottavi di finale ci sarà la Nigeria anch'essa classificatasi al secondo posto nel gruppo A. Ci sarà la sfida tra i due 'napoletani' Anguissa e Osimhen. A fine gara anche il presidente della federcalcio camerunense, Samuel Eto'o, balla, canta e si commuove negli spogliatoio dopo aver temuto il peggio per il suo Camerun.

Nell'altra sfida del Gruppo C, il Senegal, già qualificato al primo posto del raggruppamento non fa sconti alla Guinea a cui sarebbe bastato un pareggio per passare il turno. La nazionale di Aliou Cisse non riesce a sbloccare la gara per tutto il primo tempo e la Guinea sembra poter reggere il confronto e strappare una preziosissima qualificazione. Ma al 61' Seck scombina i piani della Guinea portando in vantaggio il Senegal. La squadra del CT Diawara si scopre alla ricerca del pareggio e nel finale incassa il secondo gol che chiude definitivamente le speranze di passaggio del turno: segna Ndiaye.

