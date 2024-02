La prossima Coppa d’Africa, in programma nel 2025, si giocherà in estate e non più durante i mesi invernali. E soprattutto, non più nel pieno della stagione per i club europei. La notizia farà sicuramente piacere ai tanti club abituati, ogni due anni, a “perdere” alcuni tra i loro migliori giocatori tra gennaio e febbraio, a ridosso della ripartenza delle coppe. A dare conto dello spostamento è stata la Federazione Calcistica marocchina, che si occuperà di organizzare la prossima edizione nel 2025. Nel comunicato stampa in cui si conferma la fiducia al ct Hoalid Regragui (capace di portare il Marocco al terzo posto al mondiale ma eliminato in questa Coppa d’Africa agli ottavi dal Sudafrica) la Federcalcio marocchina ha spiegato che “la 35esima edizione della Coppa d’Africa si disputerà nel Regno durante l’estate del 2025”. Non sarà comunque la prima volta in assoluto: anche nel 2019, ad esempio, organizzatore l’Egitto, si giocò nei mesi estivi, con temperature altissime.