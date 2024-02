L'attaccante del Borussia Dortmund ha segnato il gol decisivo in finale di Coppa d'Africa. Soltanto un anno fa tornava in campo dopo le cure per il cancro ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Sebastien Haller è il protagonista indiscusso di questa Coppa d'Africa. La sua è la storia di una rinascita, di chi soltanto un anno fa tornava in campo dopo un tumore ai testicoli e di chi oggi si ritrova ad aver segnato il gol decisivo contro la Nigeria durante la finale della Coppa d'Africa. Una notte indimenticabile che lo ha reso l'eroe della sua Costa d'Avorio. Dopo la consegna del trofeo, è stato intervistato da BeIN Sports e a fargli le domande c'era l'ex calciatore Boli. Haller non ha trattenuto l'emozione ed è scoppiato in lacrime.

La scoperta della malattia e le cure Oggi vive un sogno, ma prima ha attraversato l'inferno. Nel luglio 2022 viene ufficializzato il suo trasferimento a Dortmund per 31 milioni di euro. A meno di due settimane dal suo arrivo, però, Haller è costretto a fermarsi per un tumore maligno ai testicoli. Una notizia che sconvolge il giocatore e tutto il mondo del calcio, con l'ivoriano che inizia subito le cure del caso. Il centravanti si opera e lavora duramente al rientro. A novembre però, quando sembrava che tutto appartenesse al passato, l'ivoriano è costretto a un altro stop. "La battaglia contro il cancro non è finita. Dovrò sottopormi a un'operazione per eliminare definitivamente questo tumore che mi tiene lontano dal campo", le parole sui social.

Il ritorno in campo Comincia il 2023 e l'incubo è finalmente finito. Haller torna ad allenarsi con la squadra nel ritiro di Marbella, brilla subito con una tripletta in amichevole e poi arriva il momento del debutto ufficiale: il 22 gennaio entra in campo nell'ultima mezz'ora di una partita pazza, vinta 4-3 contro l'Augsburg. Il messaggio sugli scarpini è inequivocabile: "F*ck cancer". Contro il Bayer ritrova per la prima volta la titolarità, contro il Friburgo (alla quarta presenza) arriva la tanto attesa gioia personale. Il suo colpo di testa sa di liberazione, Haller è definitivamente tornato. Gioie e dolori. A fine stagione, infatti, un suo errore dal dischetto nell'ultima giornata della Bundesliga è costato il titolo al Borussia Dortmund.

La stagione attuale Prima del gol decisivo in finale di Coppa d'Africa, Haller ha collezionato 14 presenze col Borussia Dortmund tra Bundesliga, Coppa e Champions League. Il suo bilancio conta 2 reti, segnate entrambe in Coppa di Germania.