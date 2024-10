Potrebbe non giocarsi il match di ritorno tra Libia e Nigeria valido per la qualificazione alla Coppa d'Africa 2025. Per i media nigeriani, la federazione si starebbe organizzando per tornare in Nigeria e non disputare la partita dopo che la Nazionale è rimasta bloccata all'aeroporto di Al Abraq, in Libia, per 14 ore

A rischio il match di ritorno tra Libia e Nigeria, previsto martedì 15 ottobre e valido per la qualificazione alla Coppa d'Africa 2025. La Nazionale nigeriana è rimasta bloccata all'aeroporto di Al Abraq, in Libia, per 14 ore dopo che il volo su cui si trovava la squadra era stato precedentemente dirottato. L'atterraggio era infatti previsto all'aeroporto di Bengasi, a circa 20 km dal Benina Martyrs Stadium, mentre l'aereo su cui si trovava la Nazionale è stato deviato all'aeroporto di Al Abraq, a circa 200 km di distanza da Benina. “Più di 12 ore in un aeroporto abbandonato in Libia dopo che il nostro aereo è stato dirottato mentre scendeva. Il governo libanese ha annullato il nostro atterraggio a Bengasi senza ragione. Hanno bloccato i gate dell’aeroporto e ci hanno lasciato senza connessione telefonica, cibo o da bere. Tutto per fare dei giochi mentali”. Queste le parole del capitano William Troost-Ekong, il quale ha fatto sapere che in queste condizioni la Nazionale non ha intenzione di scendere in campo, considerando che per arrivare allo stadio ci vorranno altre tre o quattro ore di viaggio. Per i media nigeriani la federazione si starebbe organizzando per tornare in Nigeria e non disputare la partita.