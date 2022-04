Dopo la sconfitta contro l’Everton, il fuoriclasse portoghese del Manchester United ha dato una manata ad un ragazzino che lo stava filmando al rientro negli spogliatoi: un gesto bruttissimo per il quale l’ex Pallone d’Oro ha chiesto scusa anche se è stata aperta un’indagine. Non è però la prima volta che fa discutere in carriera: ecco quando ha perso il controllo

CR7, MANATA A UN GIOVANE TIFOSO DELL'EVERTON: LA POLIZIA INDAGA