A distanza di un anno esatto (era il 14 marzo 2021, in Cagliari-Juventus), Cristiano Ronaldo torna a segnare una tripletta in campionato, nella partita contro il Tottenham. Dalla Premier alla Liga fino alla Serie A, per tornare poi alla Premier, il portoghese si conferma specialista in "hat-trick": ben 38 le volte in cui si è portato il pallone a casa, segnando 3 o più gol in una volta sola. Ripercorriamole tutte