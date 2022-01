In attesa di scoprire chi saranno i migliori giocatori (che saranno annunciati venerdì alle 15), il sito ufficiale della Fifa ha svelato anche la lista dei tre allenatori finalisti candidati al premio "The Best FIFA Men’s Coach": tra i nomi pure quello del nostro Roberto Mancini, vincitore di Euro 2020 con l'Italia. Ecco tutti i candidati ai vari premi, in attesa dell'ultimo "taglio": dai migliori allenatori ai migliori portieri, per finire al Puskas Award