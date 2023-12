Sono stati ufficializzati i nomi degli allenatori e dei portieri, sia per il calcio maschile che femminile, che si giocheranno la consegna dei premi "FIFA The Best" 2023. Luciano Spalletti e Simone Inzaghi contendono la vittoria a Pep Guardiola. Ederson, Courtois e Bonou è il terzetto scelto tra i pali. Nel calcio femminile è in lizza il mister del Barcellona campione d'Europa, Jonatan Giraldez, con Emma Hayes e Sarina Wiegman. Ecco tutte le nomination con le motivazioni