Segnando nel big match contro l'Arsenal, Erling Haaland ha realizzato già 100 gol con la maglia del Manchester City. Un numero enorme, raggiunto in poco più di due stagioni e in appena 105 presenze, le stesse sfruttate da Cristiano Ronaldo per collezionare la stessa cifra con il Real Madrid. Ecco la top 20 dei giocatori che nel XXI secolo sono arrivati alla tripla cifra con una sola squadra nel minor tempo possibile

